A Rimini antipasto d'estate, primi bagni e gente in spiaggia

Ancora l'effetto disdette si sente.

Ma, complice anche una domenica di sole e bel tempo, la stagione balneare è di fatto partita. Per una domenica di fine maggio ci si aspetterebbe più gente, ma la spiaggia torna a popolarsi di locali e turisti, anche stranieri.

Fra gli operatori traspare fiducia, soprattutto in vista del ponte del due giugno in cui è attesa l'invasione del popolo di Vasco per l'anteprima del tour dedicata al fan club e del RiminiWellness.

Gli stabilimenti sono tutti pronti, sulla battigia non è rimasto nemmeno un ramo portata dalla mareggiata del 16 maggio e c'è anche chi si è concesso il primo bagno. L'alluvione sembra lontana nonostante i territori più martoriati siano solo a pochi chilometri.