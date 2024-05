Corte dei conti, 'criticità nel bilancio dell'Ausl modenese'

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti, nell'ambito dei controlli sulla sanità regionale, ha esaminato il bilancio di esercizio 2022 dell'Ausl di Modena, rilevando, secondo quanto si apprende, importanti fattori critici. In particolare, sono state evidenziate una serie di rilevanti problematiche, come il significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo (elemento che incide sulla stessa attendibilità del processo di programmazione), la parziale copertura dei costi Covid compensati solo in parte con le risorse statali ricevute per l'emergenza sanitaria, l'aumento di parte dei crediti aventi origine nel 2018 ed esercizi precedenti e dei debiti sorti nello stesso periodo, la tardività dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali per 171.883.979,00 euro e infine il superamento del limite d'indebitamento.

In questo quadro, il ripetuto ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative pregiudica, secondo i giudici contabili, i processi di razionale organizzazione sistemica del personale. La sezione della Corte ha quindi disposto che l'azienda si conformi alle indicazioni date e ha invitato la Regione ad esercitare i poteri di vigilanza.



