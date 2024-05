Maltratta per anni moglie e figlia minorenne, denunciato

Anni di violenze e offese alla moglie e alla figlia minorenne hanno portato il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ad applicare il braccialetto elettronico nei confronti di un 45enne. Stabilite contestualmente anche le misure cautelari del divieto di avvicinamento con una distanza minima di 1.500 metri, nonché il divieto assoluto di comunicazione , disposto l'allontanamento dall'abitazione dove viveva con la donna e i figli tutti minorenni, a Guastalla, nella Bassa Reggiana.

L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo le accuse formulate dalla Procura tramite una denuncia presentata dalla moglie che ha raccontato ai carabinieri il lungo periodo di soprusi fisici e psicologici.

Stando a quanto ricostruito, il marito si arrabbiava con la moglie se la casa non era in ordine e la picchiava quando non svolgeva le faccende domestiche. Stessa sorte per la figlia 11enne, che veniva obbligata a prendersi cura dei fratellini dando loro il latte durante la notte o a cambiare i pannolini.

Le veniva vietato di frequentare i propri coetanei, attività sportive o extrascolastiche, arrivando addirittura ad essere rinchiusa in camera.

Nel luglio 2020 l'episodio più grave, quando l'uomo ha preso a bastonate sulle gambe la donna mandandola all'ospedale, mentre nel settembre dello stesso anno ha preso a schiaffi la figlia che ha dovuto ricorrere al pronto soccorso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA