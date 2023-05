Mattarella a Lugo, 'il Teatro Rossini ritornerà come prima'

Il teatro Rossini di Lugo "tornerà come prima". Lo ha detto Sergio Mattarella, visitando il palcoscenico inondato dall'acqua e salvato dall'intervento di molti abbonati alla stagione di prosa e concertistica che hanno ripulito i locali e le poltrone della platea.

"A ottobre speriamo che la stagione ricominci" ha detto il sindaco Davide Ranalli. Mattarella si è informato anche delle condizioni delle abitazioni, poi ha incontrato un cittadino novantenne che ha acconsentito a far abbattere la sua casa contribuendo a far abbassare il livello delle acque.

Mattarella, al suo arrivo a Lugo è stato accolto dalla cittadinanza, raccolta ai lati della piazza, che lo ha applaudito.