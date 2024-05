Perseguita la nuova fidanzata dell'ex compagno

Ha minacciato e picchiato la nuova fidanzata dell'ex compagno, mandandola anche in ospedale con un trauma cranico e la frattura dell'orbita di un occhio. Per questi comportamenti, una 53enne di origine ucraina è indagata per atti persecutori e lesioni personali aggravate, ed è stata raggiunta dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con l'applicazione del braccialetto elettronico.

L'indagine è stata portata avanti dai carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, ai quali si è rivolta una connazionale dell'indagata. Dopo settimane di minacce verbali, che già avevano provocato nella vittima uno stato d'ansia, la donna è passata alle mani prendendo a pugni la malcapitata dopo averla aggredita per strada, mentre era tra l'altro insieme alla figlia minorenne. La giovane era poi dovuta andare al pronto soccorso, dove aveva ricevuto una prognosi di trenta giorni.





