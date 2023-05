Acri Nord-Ovest, Palenzona presidente

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona guiderà la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria. È stato eletto oggi all'unanimità dall'assemblea dei soci della Consulta, che riunisce 14 importanti realtà della filantropia italiana, di cui 11 piemontesi e 3 liguri: la Fondazione Compagnia di San Paolo, le Fondazioni Cr Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Tortona, Vercelli per il Piemonte; le Fondazioni Carige, Carispezia e Agostino De Mari-Savona per la Liguria.

Subito dopo l'elezione di Palenzona, la Consulta ha deliberato lo stanziamento di 300.000 euro per l'emergenza alluvione in Emilia Romagna. "Uniamo le forze, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo e lo stesso dovere di offrire il miglior servizio ai territori, valorizzando le risorse che derivano dalla fatica, dal lavoro e dai risparmi delle comunità che ci hanno preceduto . Un tema che ci unisce è certamente il disagio giovanile, la povertà educativa e di prospettiva di molti bambini e ragazzi in età scolastica e delle loro famiglie: abbiamo l'esigenza di dare risposte immediate alle disuguaglianze per riattivare l'ascensore sociale e offrire opportunità a chi non ne ha" ha detto Palenzona.

Le 14 Fondazioni piemontesi e liguri - che gestiscono complessivamente patrimoni per 11,5 miliardi di euro ed effettuano erogazioni per circa 265 milioni di euro all'anno a supporto di oltre 5.500 progetti (dati al 31 dicembre 2021) - condividono esperienze e informazioni attraverso la Consulta e realizzano processi di coordinamento operativo essenziali per intervenire con sempre maggiore efficacia sui territori. (ANSA).