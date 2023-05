Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate

Un uomo è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento nel centro di Bologna, con ogni probabilità con dei colpi di coltello. Si tratta di un tunisino che aveva circa 40 anni. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all'una di questa mattina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, che ha arrestato un trentenne italiano.

L'omicidio è avvenuto al settimo piano di un palazzo in via del Borgo di San Pietro 136, dove si trova solo un appartamento all'interno del quale vivevano un uomo e una donna, entrambi italiani. La casa è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. Tra la porta di casa e l'ascensore sono ancora visibili macchie e strisce di sangue. L'omicidio, infatti, potrebbe essere avvenuto nell'ascensore. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che il delitto sarebbe maturato in un contesto legato alla droga.