I Quadri di un'esposizione di Musorgskij come pupi siciliani

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Il celebre ciclo pianistico dei Quadri di un'esposizione di Modest Musorgskij è stato nel tempo oggetto di tentazione per diverse generazioni di compositori e arrangiatori. Dalla prima versione orchestrale di Michail Tušmalov (allievo di Rimskij-Korsakov) a quella di Maurice Ravel (considerata da sempre come la più grande lezione di tecniche di orchestrazione), da quella di Leopold Stokowski del 1939 al Pictures at an Exhibition del gruppo Emerson Lake and Palmers, sono stati innumerevoli gli arrangiamenti.

Ma l'universo sonoro delle tecniche estese e l'evoluzione dei mezzi tecnologici di produzione del suono rappresentano un'ulteriore motivo di sperimentazione e FontanaMIX Ensemble ci prova con un organico non convenzionale. Quattro tastiere, clarinetti e chitarra elettrica, cui aggiunge un'altra tentazione in questo esperimento di re-mix del capolavoro di Musorgskij: mettere da parte una certa enfasi delle sonorità orchestrali e restituire con nuovi suoni tutto il gusto per le scene popolari, il mondo della fiaba e dell'infanzia, il senso del grottesco e del macabro, la concezione epica della storia e della tradizione russa dell'originale pianistico. E per questo che nasce lo spettacolo "Pictures at a (puppets) exhibition" in scena il 31 maggio l'1 giugno alle 20:30 nell'ex Chiesa di San Mattia (Via Sant'Isaia, 14) a Bologna dove i celeberrimi quadri saranno raccontati e trasportati nei colori delle tradizioni popolari dei Pupi siciliani da Fulvio e Tiziana Cuticchio, eredi del nonno Giacomo Cuticchio di quell'antica arte riconosciuta dall'Unesco Patrimonio Immateriale dell'Umanità. (ANSA).