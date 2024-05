Un uomo di 86 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Coscogno di Pavullo, sull'Appennino modenese. L'uomo era alla guida della sua auto e a bordo c'era anche sua moglie, una 79enne.

La vettura, per ragioni ora al vaglio della polizia locale del Frignano, è uscita di strada finendo contro un albero.

Mentre l'86enne è deceduto, la moglie è stata invece portata all'ospedale con gravi ferite, non in pericolo di vita.



