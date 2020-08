I giocatori del Bologna e la moglie di Mihajlovic negativi al Covid

Tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Bologna Calcio, che si è radunato ieri a Casteldebole in vista del ritiro a Pinzolo.

E anche la moglie dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, Arianna Ramaccioni, ha dato notizia sui social della propria negatività al Covid: "Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo", ha scritto. Domenica era stata annunciata la positività del marito, asintomatico. (ANSA).