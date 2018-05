Xiaomi sbarca a Milano

Sbarca anche in Italia, a Milano, Xiaomi. L'azienda cinese è pronta a invadere il nostro mercato non sono con gli smartphone, ma anche con i dispisitivi IoT e uno scooter elettrico.

“Siamo entusiasti di portare l'aggiornamento della nostra serie di punta Mi MIX. Con la doppia fotocamera e le funzioni AI disponibili su Mi MIX 2S, mostriamo la nostra capacità di superare i confini e di essere all’avanguardia nell’innovazione, rendendo la migliore tecnologia accessibile a tutti”, ha dichiarato Donovan Sung, Director of Product and Marketing of Xiaomi Global.

Oltre ai due smartphone, anche i dispositivi IoT e lifestyle dell’ecosistema Xiaomi fanno il loro debutto in Italia, tra questi il Mi Electric Scooter, una specie di monopattino che costerà circa 350 euro.

Xiaomi sta pianificando uno sbarco globale in Europa, oltre all'Italia ci sono anche Francia e Spagna.