Huawei, conferenza degli sviluppatori in Italia

Arriva il primo Developer Day italiano di Huawei, una conferenza per gli sviluppatori in programma il 26 novembre a Milano. L'appuntamento mira a rafforzare anche in Italia l'ecosistema dei servizi per dispositivi mobili della compagnia cinese, alle prese con la difficoltà di portare l'ecosistema Google, comprese app popolari come Gmail e Mappe, sui suoi nuovi smartphone per via dell'iscrizione nella "lista nera" del commercio Usa voluta dall'Amministrazione Trump.

Huawei proprio nei giorni scorsi ha ribadito l'impegno a investire un miliardo di dollari nel suo Programma di incentivi agli sviluppatori. "Un momento di profondo cambiamento pone di fronte a noi infinite possibilità. Un futuro tutto da scrivere e un ecosistema di servizi e prodotti da creare assieme ai nostri partner", si legge sul sito di Huawei dedicato alla giornata.

"Il nostro mantra, 'Make it Possible', ci ha insegnato a trasformare l'impossibile in azioni concrete. Ora, con Huawei Mobile Services, vogliamo ancora una volta riscrivere le regole, cambiare lo status quo e creare valore per il mercato".

Parlando al Web Summit di Lisbona, Huawei la settimana scorsa ha spiegato che Huawei Mobile Services - l'ecosistema alternativo alle app e servizi del Google Mobile Services - conta oltre un milione di sviluppatori. Il suo negozio di app per smartphone, chiamato AppGallery, ha raggiunto i 390 milioni di utenti attivi su base mensile, registrando 180 miliardi di download all'anno.