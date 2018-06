Sbarca anche in Italia Amazon Prime Music

Amazon continua la sfida a Spotify e Apple anche in Italia. Sbarca anche da noi Prime Music, la libreria che conta oltre due milioni di canzoni in streaming a disposizione degli utenti abbonati a Prime. Si aggiunge al servizio di streaming in abbonamento Amazon Music Unlimited, lanciato nel 2017. Sul fronte dei contenuti, la scorsa settimana l'azienda ha portato nel nostro paese Reading che offre agli abbonati l'accesso gratuito a centinaia di libri.

Da Vasco Rossi a Caparezza, da Maroon 5 agli U2, gli utenti di Amazon Prime potranno ascoltare fino a 40 ore di musica ogni mese, senza pubblicità e senza costi aggiuntivi. Potranno anche avere accesso alle Radio Prime, che possono essere personalizzate secondo i propri gusti e sono disponibili inoltre diverse playlist curate dagli esperti di Amazon Music.

Canzoni e album possono essere scelti singolarmente e ascoltati più volte. La musica è disponibile per lo streaming ma anche per il download su dispositivi mobili. In questo modo si potrà accedere alle proprie preferite anche in mancanza di una connessione internet. Prime Music è disponibile attraverso l'app Amazon Music su Android, iOS, PC e Mac, oltre a Tablet Fire, Fire TV e Fire TV Stick. "Dal lancio di Amazon Music Unlimited, lo scorso anno, Amazon Music ha riscosso un ottimo successo tra i clienti di Amazon.it", spiega Brad Rosenfeld, Head of Amazon Music in Francia, Italia e Spagna.