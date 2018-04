Spotify, in arrivo novità per l'app

ROMA - Novità in arrivo per l'app di Spotify. Secondo indiscrezioni, ci potrebbero essere innovazioni relative ai controlli vocali, già in fase di test da qualche mese per alcuni utenti Apple, e anche sorprese per chi utilizza l'applicazione gratuitamente, senza pagare l'abbonamento con un possibile allargamento delle funzioni a loro dedicate.



Il lancio dovrebbe avvenire la prossima settimana, il 24 aprile, giorno in cui la società ha organizzato un evento a New York, il primo da quando si è quotata in Borsa. Nel corso della presentazione è prevista la presenza di alcuni responsabili della società svedese, Gustav Söderström, Babar Zafar e Troy Carter.