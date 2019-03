Google cambia Shopping e Android in Ue

BRUXELLES - Google ha deciso di modificare in Europa alcune funzionalità del servizio Shopping e di Android per meglio rispondere alle richieste dell'antitrust europeo.



"Dal 2017, quando abbiamo adattato Google Shopping per rispondere alle direttive della Commissione Ue, abbiamo fatto numerose modifiche", ha detto Kent Walker, vicepresidente di Google, annunciando una nuova modifica introdotta recentemente.





"Abbiamo iniziato a testare un nuovo formato, che dà link diretti ai siti che confrontano i prezzi, assieme ad offerte specifiche dei venditori". Un'altra innovazione riguarda Android: chi possiede un telefono con il sistema operativo sviluppato da Google può già scegliere se installare un browser diverso da Google, ma nei prossimi mesi all'utente verrà esplicitamente chiesto quale browser o app di ricerca vuole utilizzare.