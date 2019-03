Google brevetta uno schermo pieghevole

ROMA - Nella corsa allo smartphone pieghevole, che vede in prima linea Samsung e Huawei, potrebbe scendere in pista anche Google. La compagnia di Mountain View ha infatti depositato il brevetto di un display pieghevole presso l'Uspto, l'ufficio brevetti e marchi registrati statunitense.

Le immagini contenute nel documento, scovato dal sito Patently Mobile, mostrano due tipologie di schermo flessibile.

Una si chiude in verticale, come un telefonino a conchiglia, in modo simile a quanto ci si attende dal Razr Phone pieghevole su cui è al lavoro Motorola. La seconda tipologia illustrata prevede una doppia piegatura, con lo schermo diviso in tre parti a mo' di depliant.

Il brevetto lascia pensare a un futuro smartphone Pixel nel comparto dei foldable, anche se - va detto - Google non produce i display usati nei suoi dispositivi e quindi, qualora volesse tradurre i disegni in realtà, dovrebbe affidarne la realizzazione a un'azienda esterna. La compagnia è però attiva nel settore degli smartphone pieghevoli dal lato software: già nel 2018 ha annunciato il supporto del sistema operativo Android ai foldable.