Google lancia Stadia, il Netflix dei videogiochi

Google lancia 'Stadia' la nuova piattaforma di videogiochi in streaming al pari di Netflix. L'annuncio è stato fatto durante la Game Developers Conference a San Francisco. Con 'Stadia', il gigante del web fa ufficialmente ingresso nel settore dei videogiochi.

Per Sundar Pichai, Ceo di Google, Stadia è la piattaforma per tutti in grado di fare streaming dei giochi a tutti i tipi di dispositivi. Il nuovo acquisto dell'azienda di Mountain View Phil Harrison, un ex di Sony e Microsoft, ha aggiunto che Google che porterà lo streaming di giochi ad un livello superiore usando YouTube e coloro che già realizzano clip di giochi sulla piattaforma video.

Stadia inoltre offre accesso immediato al gioco senza la necessità di scaricarlo, appunto in streaming e attraverso sia i laptop, desktop, tivù, tablet e smartphone.

Google non è l'unico ad avere piattaforma di videogiochi in streaming. Nvidia e Sony già ne hanno una mentre Microsoft ha in programma di lanciare xCloud e anche Amazon è pronta a seguire la stessa strada con una sua piattaforma.