Google, brevetto rivela console per giochi

Dopo le indiscrezioni di un servizio di Google per videogiochi in streaming, in stile Netflix, spunta ora l'immagine di un dispositivo tipo joystick per giocare. L'immagine è legata ad un brevetto depositato presso lo United States Patent and Trademark Office lo scorso ottobre.

Il dispositivo prevederebbe una notifica all'utente in caso di disponibilità di un gioco ma anche per inviti, se ci sono cambiamenti in una classifica online e se l'utente ha una richiesta di chat. Potrebbe esserci anche un microfono per facilitare le comunicazioni vocali ed accedere ai servizi dell'assistente vocale.

La piattaforma di giochi in streaming a cui sta pensando Google è nota come Project Yeti e avrebbe lo scopo di far girare titoli ad alte prestazioni su macchine di BigG per poi renderli disponibili in streaming sui dispositivi dei giocatori. Project Yeti potrebbe essere rivelata nel corso della Game Developers Conference del 19 marzo.