Su Facebook una sezione per le notizie locali

ROMA - Facebook sperimenta ancora sul fronte editoriale e creando una nuova sezione per le notizie locali sulla sua applicazione per smartphone. Lo riporta il sito ReCode spiegando che la sezione si chiama "Today In" ed è alimentata da notizie locali, eventi e annunci. Le fonti sarebbero controllate da un team umano di esperti, mentre l'intelligenza artificiale aiuterebbe a far emergere i contenuti.

I test sono partiti in sei città degli Stati Uniti: New Orleans, Little Rock, Billings, Peoria, Olympia e Binghamton.

Gli utenti che si localizzano in quelle zone potranno accedere alla sezione e vedere storie e informazioni prese da media locali certificati oppure avvisi di emergenze diramati dalle autorità. Il social, spiega un portavoce della compagnia a ReCode, usa l'intelligenza artificiale per far emergere notizie di questo tipo, mentre le testate che compaiono nella sezione saranno approvate e controllate dal team di News Partnerships, guidato dalla ex reporter e conduttrice di NBC, Campbell Brown.

L'iniziativa rientra nel Journalism Project di Facebook, lanciato dopo le ultime elezioni presidenziali americane che hanno acceso i riflettori sul fenomeno delle "fake news" online.

La sezione di notizie locali ha infatti l'obiettivo di aiutare gli utenti ad accedere a informazione il più possibile certificata.