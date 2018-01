Facebook sfida Google e Amazon con assistente da salotto

ROMA - Facebook pronta a sfidare Amazon e Google sul terreno dei dispositivi che fanno da assistente 'smart' in salotto: più che un semplice altoparlante il social network da oltre due miliardi di utenti avrebbe in cantiere un display intelligente per consentire dalla poltrona di casa video chat e altre funzioni social. A riportare l'indiscrezione è il sito Cheddar. Il dispositivo, dal nome Portal, dovrebbe essere svelato alla conferenza degli sviluppatori di maggio e lanciato sul mercato nella seconda metà dell'anno.

La novità rappresenterebbe un'importante incursione di Facebook nel segmento dell'hardware dopo lo sfortunato tentativo del 2013 in collaborazione con il produttore di smartphone Htc e quello, finora di successo, dei visori per la realtà virtuale Oculus. Con Portal la compagnia di Menlo Park entrerebbe in concorrenza diretta con Echo Show, l'altoparlante con display di Amazon, e gli altri dispositivi simili pronti al lancio ed equipaggiati dell'assistente virtuale di Google.

Anche Portal si userà coi comandi vocali e, sempre secondo indiscrezioni, sarà equipaggiato con una fotocamera in grado di riconoscere volti e associarli agli account Facebook. Il dispositivo sarà inoltre la porta d'accesso per altri servizi online, come la musica in streaming di Spotify e la tv online di Netflix. La compagnia, riporta Cheddar, starebbe ragionando su un prezzo non proprio economico di circa 500 dollari (il doppio dell'Echo Show di Amazon) ma la cifra potrebbe essere rivista al ribasso per spingere le vendite.