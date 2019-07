Apple: entro il 2020 tre iPhone col 5G

Entro il 2020 Apple lancerà sul mercato tre modelli di iPhone con il 5G. A rinforzare indiscrezioni già emerse in passato il sito MacRumors che riporta le previsioni dell'analista Ming-Chi Kuo, specializzato nell'azienda di Cupertino. Secondo l'esperto l'acquisizione della maggioranza della divisione di chip modem per smartphone di Intel, avvenuta solo pochi giorni, fa consentirà alla società californiana di disporre di più risorse da investire nell'emergente mercato delle reti di nuova generazione. Già presidiato dalle aziende asiatiche, in testa Huawei e Samsung, dirette rivali.

Oltre alla connettività 5G, tra le caratteristiche della linea di smartphone in arrivo nel 2020 dovrebbero rientrare i display Oled (in almeno tre modelli della gamma) e il sensore 3D ToF (time-of-flight), che fornirebbero una mappa 3D accurata dell'ambiente circostante.

Intanto, in vista dell'uscita dei melafonini di settembre, Foxconn recluta personale extra offrendo anche dei bonus, secondo l'Economic Daily News. Un dato che sembrerebbe in contrasto con i dati sulle vendite degli iPhone resi noti nella trimestrale, poche ore fa. E' stata registrata una frenata del 12% delle vendite dei dispositivi, con i ricavi della società relativi ai melafonini, nel terzo trimestre 2019, calati a 25,98 miliardi di dollari rispetto ai 29,5 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite di iPhone hanno rappresentato il 48% dei ricavi totali, ai minimi dal 2012.