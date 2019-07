Nei prossimi 5 anni si venderanno 1,9 mld di smartphone 5G

Nei prossimi cinque anni saranno messi in commercio 1,9 miliardi di smartphone compatibili con le nuove reti cellulari di quinta generazione (5G), che quest'anno sono in fase di lancio su scala globale. Lo prevedono gli analisti di Canalys, secondo cui alla fine del 2023 il 5G supererà l'attuale 4G per numero di dispositivi.



Nel 2023 le consegne mondiali di smartphone 5G ammonteranno a 800 milioni, pari al 51,4% del totale. Il primo mercato, con 263 milioni di dispositivi, sarà la Cina, dove il 5G vedrà l'adozione più rapida "grazie alla forte roadmap tecnologica decisa dal governo e alle capacità finanziarie degli operatori, che quest'anno investiranno nel 5G l'equivalente di 5 miliardi di dollari", spiegano gli analisti. Oltre a questo, incide in modo positivo il fatto che la Cina sia la patria di diversi costruttori sia di smartphone, sia di apparecchiature per le reti cellulari, a cominciare da Huawei e Zte.



Sempre nel 2023, le consegne di smartphone 5G ammonteranno a 145 milioni di unità in Nord America, a 135 milioni in Asia Pacifico e a 123 milioni in Europa. In America latina se ne registreranno 54 milioni, così come nella regione Mea (Medio Oriente e Africa).