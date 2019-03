Huawei lancia anche gli occhiali smart

Non solo telefoni, Huawei entra anche nel campo degli occhiali intelligenti. Gli Smart Eyewear sono stati mostrati ieri a Parigi durante il lancio del P30, il telefono di fascia alta che sfida Samsung e Apple. Il dispositivo è realizzato in collaborazione con Gentle Monster, marchio coreano specializzato nella produzione di accessori. Non sono stati forniti tanti dettagli tecnici, al momento si sa che integrano due microfoni, due altoparlanti e si interfacciano con gli smartphone attraverso la connettività Bluetooth. La custodia che li contiene, grazie a una batteria, consente di ricaricarli.

See things like never before. Accessorise with the finest... #Huawei x Gentle Monster Eyewear. #RewriteTheRules pic.twitter.com/BXtXE9HM2z — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) March 26, 2019

Hanno anche la certificazione IP67 che garantisce l'impermeabilità, per cui sono adatti anche in una giornata di pioggia. Il lancio è previsto per luglio 2019, come spiega il sito Mashable. Alla presentazioni di Parigi, Huawei ha anche lanciato un modello di cuffie senza fili (come Apple e Samsung) che si chiamano FreeLace e hanno un sistema di ricarica veloce; ma anche due nuovi modelli di smartwatch, Watch Gt e Gt Elegant che hanno funzioni di monitoraggio fitness e promettono una durata della batteria fino a 2 settimane di utilizzo.