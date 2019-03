Huawei in Italia da 15 anni, apre nuova sede a Milano

Nuova sede a Milano per Huawei. La società cinese, presente in Italia da 15 anni, ha inaugurato i nuovi uffici al Lorenteggio Village. "Negli ultimi 18 anni, Huawei e l'Europa sono cresciuti insieme - ha commentato Abraham Liu, vicepresidente di Huawei Europa - Nell'ultimo decennio Huawei ha fornito prodotti e servizi nel vecchio continente per circa 40 mld di dollari, creando posti di lavoro per decine di migliaia di persone. Inoltre in Europa sono stati creati 23 istituti di ricerca e sviluppo".

Nella nuova sede si trova l'Innovation, Experience and Competence Center, spazio in cui il 5G riveste un ruolo importante: oltre alla spiegazione dei vari use case realizzati nel mondo, è possibile toccare con mano una delle innovazioni frutto della ricerca e sviluppo di Huawei, l'antenna intelligente dotata di tecnologia Massive MIMO utilizzata nei trial 5G di Milano, Bari e Matera che permette di aumentare le capacità trasmissiva della cella 5G.