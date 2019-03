News, carta di credito e giochi: Apple rafforza i servizi

"Oggi è tutto dedicato ai servizi". Lo afferma Tim Cook aprendo l'evento Apple a Cupertino. Il primo nuovo servizio presentato è Apple News+, che "spinge Apple News su tutto un altro livello". Il Ceo di Cupertino lascia poi il palco per lasciare posto a un video che parla dell'importanza del giornalismo e dell'informazione. Apple News+ è un servizio a pagamento dal quale poter accedere a quotidiani e oltre 300 magazine.

"Siamo in corsa per superare i 10 miliardi di transazioni con Apple Pay quest'anno". Lo afferma l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lanciando anche la sua 'Apple Card', la carta di credito con la quale punta a rivoluzionare l'industria. La carta è stata messa a punto con Goldman Sachs. "Può essere usata ovunque è accettato Apple Pay" spiega Apple, precisando che la carta è anche 'fisica': e' di titanio e non mostra nè il numero della carta nè la sua data di scadenza. Apple osserva che la carta è facile da usare: "se si hanno domande basta inviare un messaggino per ottenere risposte su transazioni e altro" aggiunge Cupertino, assicurando che la carta ha come obiettivo anche quello di assicurare una "migliore vita finanziaria" a chi la usa. La carta 'controlla' le spese, le suddivide in categorie offrendo la possibilità di un completo monitoraggio.

Arriva anche un servizio videogiochi. Apple introduce 'Arcade', il nuovo servizio di giochi. Si tratta di un servizio ad abbonamento. ''Offre agli sviluppatori di lanciare le loro idee innovative e la loro creativita''' afferma Apple. Con l'abbonamento si avra' accesso a oltre 100 nuovi ed esclusivi videogiochi, anche offline. Il servizio sara' disponibile in autunno.