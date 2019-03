Apple cerca intesa con Hbo su contenuti

Apple sarebbe vicina a stringere accordi con Hbo, Showtime e Starz per assicurarsi film e telefilm da offrire, accanto ai suoi contenuti originali, nel servizio tv in abbonamento che secondo le indiscrezioni lancerà il 25 marzo. Lo riferisce Bloomberg citando fonti a conoscenza della situazione.

Il servizio di tv in streaming poggerà su due basi: da un lato i programmi finanziati, acquistati o sviluppati da Apple, e dall'altro i programmi di società esterne. Apple sarebbe in trattativa, tra gli altri, con l'operatore AT&T che è il proprietario di Hbo, con la Cbs e il suo network Showtime, e con Starz, il canale premium via cavo di proprietà di Lions Gate Entertainment. Almeno un paio di accordi, secondo le fonti, dovrebbero essere chiusi entro venerdì.

Apple nei giorni scorsi ha convocato la stampa per un evento in programma all'Apple Park di Cupertino, in California, il 25 marzo. All'evento è attesa la presentazione di due servizi in abbonamento: uno incentrato sui contenuti audiovisivi, rivale di Netflix, e uno dedicato all'informazione, con con una sezione a pagamento di Apple News.

Il servizio di tv in streaming, stando a due analisti di Wedbush, potrebbe raggiungere i 100 milioni di abbonati nel giro di 3-5 anni, che si tradurrebbero in entrate annuali di 7-10 miliardi di dollari.