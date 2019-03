Il nuovo iPhone caricherà l'Apple Watch

Nel prossimo iPhone, atteso in autunno, Apple potrebbe copiare una funzionalità dagli smartphone dei rivali Huawei e Samsung: la possibilità di usare il retro del telefono come una piastra di ricarica senza fili, per ridare energia ad altri dispositivi. L'indiscrezione arriva dai fornitori cinesi di Apple ed è riportata dal sito asiatico MacOtakara.

Come il Mate 20 Pro di Huawei, e il Galaxy S10 presentato il mese scorso da Samsung, anche l'iPhone potrebbe essere usato per ricaricare wireless un altro smartphone oppure, restando nell'ecosistema della Mela, per dare la carica all'Apple Watch o alla custodia degli AirPods 2. Non si tratta della prima indiscrezione in questo senso: a ipotizzare l'arrivo della funzionalità di ricarica sull'iPhone 11 è stato, il mese scorso, anche l'analista Ming-Chi Kuo, noto esperto del mondo Apple.

Sempre secondo i rumors, il prossimo iPhone non abbandonerà la presa Lightning in favore della Usb-C. Lo smartphone tuttavia dovrebbe fare l'atteso balzo in avanti in termini di velocità di ricarica: nella scatola è atteso un caricabatterie da 18 Watt - quello dell'iPad Pro - e un cavo da Lightning a Usb-C.