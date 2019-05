Chievo Sampdoria, Giampaolo: 'Vogliamo fare 50 punti'

"Sfondare il muro dei 50 punti sarebbe opportuno, chiudere in maniera dignitosa altrettanto". In vista della trasferta col Chievo il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo fissa l'obiettivo per i suoi, attualmente a quota 49 punti. Giampaolo chiede di non sbagliare questo appuntamento: "Possiamo fare risultato". Sarà una sfida anche per Quagliarella in testa alla classifica dei bomber con 26 reti: "Sta bene, lo vedo motivato perché giustamente ci tiene. Farà di tutto per non farsi sfuggire l'obiettivo che è alla portata: sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra".

Probabili formazioni di Chievo-Sampdoria.

Chievo (4-3-1-2). 1 Semper, 27 Depaoli, 14 Bani, 12 Cesar, 5 Barba, 11 Leris, 8 Diousse', 56 Hetemaj, 55 Vignato, 9 Stepinski, 31 Pellissier (67 Caprile, 33 Andreolli, 43 Ndrecka, 40 Tomovic, 13 Kiyine, 7 Piazon, 44 Jaroszynski, 25 Grubac, 10 Pucciarelli, 18 Karamoko, 69 Meggiorini). All: Di Carlo. Indisponibili: Schelotto. Squalificati: Rigoni. Diffidati: Stepinski, Depaoli Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 15 Colley, 7 Sala, 10 Praet, 4 Ronaldo Vieira, 14 Jankto, 17 Caprari, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 26 Tonelli, 6 Ekdal, 8 Barreto, 5 Saponara, 16 Linetty, 11 Ramirez, 92 Defrel, 20 Sau). All.: Giampaolo. Indisponibili: Andersen, Murru. Squalificati: nessuno Diffidati: Audero, Sau, Bereszynski Arbitro: Aureliano di Bologna Quote Snai: 3,85; 3,85; 1,87