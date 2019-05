Milan Frosinone, Gattuso: 'Padroni del nostro orgoglio'

''Siamo padroni del nostro orgoglio, non del nostro destino. Il Frosinone è già retrocessa ma si impegnerà al massimo e dobbiamo fare più punti possibili''. Lo dice l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, alla vigilia della gara contro il Frosinone. Gattuso chiede una mano alla Juventus di Massimiliano Allegri, suo ex compagno al Perugia, allenatore al Milan e prossimo avversario dell'Atalanta: ''Con lui ho vissuto alti e bassi, mi ha fatto pagare il premio promozione al Perugia quando la società non voleva pagarmi. Però Allegri è una persona vera e merita il meglio. Giocatori e tifosi della Juventus lo saluteranno al meglio ma noi dobbiamo pensare solo al nostro''.

Probabili formazioni di Milan-Frosinone

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 20 Abate, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu, 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 17 Zapata, 12 Conti, 93 Laxalt, 4 Mauri, 21 Biglia, 18 Montolivo, 16 Bertolacci, 7 Castillejo, 63 Cutrone). All.: Gattuso. Squalificati: Paquetà. Diffidati: Castillejo, Bakayoko, Calhanoglu, Zapata. Indisponibili: Bonaventura, Caldara, Calabria, Strinic.

Frosinone (3-4-1-2): 22 Bardi; 25 Capuano, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 33 Beghetto, 8 Maiello, 24 Cassata, 17 Zampano, 28 Ciano, 20 Trotta, 18 Dionisi (57 Sportiello, 32 Krajinc, 6 Goldaniga, 4 Simic, 3 Molinaro, 2 Ghiglione, 16 Valzania, 92 Viviani, 21 Sammarco, 9 Ciofani) All.Baroni Squalificati: nessuno Diffidati: Brighenti, Cassata, Capuano e Maiello Indisponibili: Salamon, Gori, Chisbah, Paganini, Pinamonti Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,14; 8,25; 18