Juventus Atalanta, Napoli Inter. Spalletti: 'Terzo posto da conquistare'

''Terzo posto? Dobbiamo ancora arrivarci. Parlare di un risultato scontato non mi trova d'accordo''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli. ''C'è da risalire sul pullman che porta in Champions, dobbiamo portarci i milioni di interisti che se lo meritano - ha aggiunto -. A Napoli cercheremo di vincere, anche a rischio di perderla.

Non è la partita decisiva come contro la Lazio l'anno scorso, è una partita differente''.

Gasperini pensa a Champions e al futuro - Alla vigilia della sfida in casa della Juventus per la penultima giornata, l'Atalanta deve resettare la delusione della finale di Coppa Italia persa tra le polemiche per il mani in area di Bastos, già ammonito, sul tiro di de Roon dopo 25'. La quarta posizione da difendere, a più 3 sulla coppia Milan-Roma e gli scontri diretti a sfavore in caso di arrivo alla pari con i rossoneri o con entrambe, consiglia almeno un pareggio per tenersi agganciati all'obiettivo più prestigioso: "Siamo in trance agonistica da mesi e mesi, il calendario da gennaio ci ha proposto sfide su due fronti e la nostra forza è sempre stata quella di mantenere la concentrazione sull'impegno di turno - assicura Gian Piero Gasperini -. I bianconeri hanno stravinto il campionato e sono in fase di festeggiamenti, oltretutto c'è la carica emotiva dell'addio di Allegri annunciato alla vigilia. Se vincessimo potremmo anche arrivare terzi e la Champions sarebbe un salto di qualità notevole, anche economicamente. Perdendo rischieremmo di restare fuori da tutto. Ma se la testa va forte, vanno forte anche le gambe: niente acciacchi, niente incidenti". E soprattutto polemiche ormai alle spalle: "Ci ributtiamo sul campionato, ormai la coppa l'abbiamo cancellata. Bergamo e tutta Italia hanno avuto l'esatta sensazione di quello che è accaduto, ma era l'ultima spiaggia per la Lazio, mica per noi. Psicologicamente ne siamo usciti vincitori. Ci aspettano due giornate decisive che affrontiamo con tutte le nostre energie", spiega l'allenatore dei bergamaschi. Che non ha problemi particolari di formazione

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 37 Spinazzola, 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 10 Dybala, 18 Kean, 7 Ronaldo. (21 Pinsoglio 32 Del Favero 4 Caceres, 12 Alex Sandro, 20 Cancelo 24 Rugani 30 Bentancur 16 Cuadrado 33 Bernardeschi 17 Mandzukic 41 Nicolussi Caviglia). All. Allegri. Indisponibili: Douglas Costa, Chiellini, Perin, Khedira. Diffidati: Mandzukic, Matuidi, Cuadrado.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 23 Mancini, 19 Djimsiti, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. (1 Berisha, 31 Rossi, 41 Ibañez, 78 Delprato, 7 Reca, 8 Gosens, 22 Pessina, 70 Colpani, 88 Pasalic, 17 Piccoli, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: Palomino Diffidati: Freuler, Hateboer, Ilicic. Indisponibili: Toloi, Varnier. Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 2,40; 3,05; 3,20

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 31 Ghoulam, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 14 Mertens, 99 Milik. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 13 Luperto, 6 Mario Rui, 9 Verdi, 34 Younes, 24 Insigne). All. Ancelotti Squalificati: nessuno Diffidati: Maksimovic, Albiol, Diawara, Allan, Koulibaly, Hysaj, Milik Indisponibili: Diawara, Ospina, Maksimovic, Chiriches, Ounas

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 23 Miranda, 18 Asamoah, 77 Brozovic, 8 Vecino, 87 Candreva, 14 Nainggolan, 44 Perisic, 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 5 Gagliardini, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 21 Cedric, 29 Dalbert). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Borja Valero, Gagliardini, Lautaro Martinez, Perisic, Politano, Skriniar. Indisponibili: De Vrij, Politano, Vrsaljko. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 2,50; 3,40; 2,75.