Sorpresa Barcellona, a un passo da Boateng

Kevin Prince Boateng è a un passo dal Barcellona. L'ex milanista, infatti, secondo Sky Sport, sta per lasciare il Sassuolo per fare ritorno in Liga, dove aveva già giocato con il Las Palmas (stagione 2016-2017). L'affare è in chiusura e il club blaugrana ha già trovato un'intesa di massima con il Sassuolo sulla base di un prestito a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'indiscrezione sul trasferimento è stata ripresa anche dai quotidiani spagnoli.