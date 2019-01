Dembelè fuori fino a metà febbraio

La distorsione alla caviglia rimediata ieri sera contro il Leganes lascerà Ousmane Dembélé lontano dai campi per almeno 15 giorni. E' l'esito degli esami a cui si è sottoposto in mattinata l'attaccante del Barcellona e riportato dai media spagnoli. Il francese salterà un minimo di quattro partite, che potrebbero arrivare a cinque se il Barca raggiungerà la semifinale di Coppa del Re. Nell'ordine, Dembelè salterà la doppia sfida contro il Siviglia in coppa e due partite di Liga (contro Girona e Valencia), il suo rientro dovrebbe avvenire il 10 febbraio bella gara contro l'Athletic Bilbao al San Mamès.