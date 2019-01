LaLiga: occhi su Real Madrid-Siviglia - LIVE

Messi fa sul serio: 17 gol in 17 gare lanciano il Barcellona verso l'ennesimo scudetto e il primato catalano dovrebbe essere rinforzato dal facile impegno col Leganes (che ha pero' stoppato il Real). Anche l'inseguitore, l'Atletico di Simeone, avra' compito facile in casa dell'Huesca. Ma ci vorra' una super prestazione per far dimenticare ai tifosi il rovescio in Coppa del Re col Girona, Il clou e' al Bernabeu: dopo il mondiale per club vinto il Real continua a oscillare. Il ko col Real Sociedad e quello indolore in Coppa col Leganes dovranno essere riscattati nel duro test col Siviglia. In caso di frenata Modric e soci potrebbero perdere il quarto posto in favore del sorprendente Alaves. Continua la via crucis del Villarreal, in zona retrocessione: servono tre punti domenica in casa con l'Athletic.

