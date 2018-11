Italia Portogallo a San Siro la sfida che vale il primato

Italia Portogallo DIRETTA LIVE dalle 20:45

LE PROBABILI FORMAZIONI

La partita è valida per il Gruppo 1 della Nations League in programma allo stadio San Siro di Milano alle 20.45.

ITALIA (4-3-3): 22 Donnarumma, 16 Florenzi, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 15 Biraghi, 6 Verratti, 8 Jorginho, 23 Barella, 14 Chiesa, 17 Immobile, 10 Insigne. (1 Sirigu, 12 Cragno, 2 De Sciglio, 4 Emerson, 5 Rugani, 18 Gagliardini, 7 Pellegrini, 21 Sensi, 13 Grifo, 11 Berardi, 20 Politano, 9 Lasagna). All.: Mancini.

PORTOGALLO (4-3-3): 1 Patricio, 2 Cancelo, 6 Ruben Dias, 4 Fonte, 19 Mario Rui, 20 Pizzi, 14 Carvalho, 18 Ruben Neves, 10 Bernardo, 11 André Silva, 7 Bruma. (22 Beto, 12 Ramos, 21 Cedric, 5 Guerreiro, 3 Neto, 16 Fernandes, 13 Danilo, 8 Renato Sanches, 15 Joao Mario, 23 Guedes, 17 Rafa Silva, 9 Eder). All.: Santos.

Arbitra l'olandese Makkelie.

Bonucci: con Mancini siamo ripartiti - "Sarebbe stato bello vivere il Mondiale con tanti giovani pronti a portare l'entusiasmo con sé nella valigia. Ora è inutile rivangare il passato, l'importante è ripartire come abbiamo fatto sul campo con Mancini, e deve avvenire anche nel resto, fuori dal campo: speriamo che adesso il presidente Gravina faccia un grande passo da questo punto di vista". Così Leonardo Bonucci, in un'intervista a Eleven Sports, realizzata nei giorni scorsi e pubblicata a poche ore dall' impegno degli azzurri a San Siro con il Portogallo, a un anno dall'esclusione dal Mondiale. "Come l'ho vissuta? Male, è un neo che non si cancellerà mai dalla carriera di un giocatore. Non andare al Mondiale per la nazionale italiana è veramente qualcosa di catastrofico, io l'ho vissuto in questa maniera. Nei mesi di giugno e luglio ho visto a malapena due partite. Perché so cosa trasmette un Mondiale avendone giocati due, so cosa trasmette una competizione internazionale avendone già 4-5 sulle spalle", ha spiegato il difensore della Juventus, che martedì sarà impegnato con l'Italia nell'amichevole contro gli Stati Uniti a Genk, in Belgio. "Ci sarà una bella atmosfera, è sempre particolare andare all'estero e trovare tanti connazionali che non vedono l'ora di vederci - ha detto Bonucci -. Spero di poter aiutare la Nazionale alla vittoria per dedicarla ai nostri connazionali che vivono fuori e non aspettano altro che questi momenti per rivivere la magia della maglia azzurra".

Niente Usa per Chiellini,Jorginho,Insigne e Florenzi - "A meno di infortuni, dopo la partita di domani sera andranno via quelli che hanno giocato di più con le loro squadre: Chiellini, Jorginho, Insigne e Florenzi". Alla vigilia della sfida di Nations League con il Portogallo, Roberto Mancini ha annunciato così che dispenserà questi quattro azzurri dall'amichevole contro gli Stati Uniti, mentre è in arrivo a Milano in serata e sarà a disposizione per la sfida di Nations League contro il Portogallo Francesco Acerbi, convocato oggi al posto dell'infortunato Alessio Romagnoli. Il ct della Nazionale ha anche rivelato che domenica si uniranno al gruppo due calciatori dell'Under 21, Moise Kean, attaccante della Juventus, e Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta