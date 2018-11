Chiellini: 'Più cuore che testa, cresciamo'

"Stasera a tratti abbiamo giocato piu' con il cuore che con la testa, esponendoci anche a qualche contropiede: dobbiamo crescere". E' il commento a caldo di Giorgio Chiellini dopo lo 0-0 degli azzurri contro il Portogallo, a San Siro. "Ci e' mancato il gol? Quello non e' un problema, verrà - ha detto a RaiSport il difensore, oggi in campo per la sua partita n.100 con la maglia azzurra - Partita dopo partita cresceremo, conoscendosi sempre di più: dobbiamo farci trovare pronti per un grande europeo a giugno 2020"