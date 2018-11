Mancini;: 'Passo avanti ma gol non è un dettaglio'

''Abbiamo fatto un'ottima partita, il primo tempo l'abbiamo stradominato, è normale poi avere un po' di calo: ci manca il gol, e in questo sport non è un dettaglio...''. Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini dopo lo 0-0 con il Portogallo. ''Rispetto alla vittoria in Polonia - aggiunge a RaiSport - è un passo avanti perchè il Portogallo è superiore e noi abbiamo fatto una grande gara, contro i campioni d'Europa in carica''. Chiesa? ''Dovevamo cambiare più spesso gioco''.