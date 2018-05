Serie A: Roma Juve, Samp Napoli

Sono circa 55mila gli spettatori attesi domani (domenica) all'Olimpico per il big match Roma-Juventus. Di questi alcune migliaia sono juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri assisteranno alla gara dai vari settori dello stadio Olimpico. Stamattina si è tenuto un tavolo tecnico in Questura, presieduto dal questore Guido Marino, in cui sono stati messi a punto i dettagli del piano. I cancelli d'ingresso apriranno alle ore 18. Anche domani scatterà il piano di mobilità, condiviso con Roma Capitale. E' prevista una suddivisione dei flussi di spettatori su specifiche aree di parcheggio per ognuna delle due tifoserie. La Prefettura, come di consueto, ha disposto il divieto di vendita per asporto e trasporto in strada di bevande in bottiglia o contenitori in vetro, estendendolo nella circostanza l'area interessata alla zona di Ponte Milvio ed alle vie limitrofe. Il divieto scatterà da tre ore antecedenti l'inizio dell'incontro e sino ad un'ora successiva al termine della partita.



Allegri, 'a Roma Higuain e Dybala. In porta Szczesny' - Saranno Higuain e Dybala a guidare l'attacco della Juventus domani sera contro la Roma. L'indicazione arriva da mister Allegri, che difende l'ex napoletano partito dalla panchina della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan. "Non scordiamoci che, al di là della mia scelta di tenerlo fuori, è stato come sempre determinante - dice dell'attaccante -. Nelle due partite chiave della stagione, all'andata contro il Napoli quando eravamo sotto di quattro punti, e a Milano contro l'Inter è stato decisivo". Per la partita con la Roma Allegri deve valutare Douglas Costa, mentre "Howedes e Chiellini sono ancora fuori e Cuadrado è squalificato. Tutti gli altri sono a disposizione". In porta, annuncia Allegri, "ci sarà Szczesny". "Domani credo sarà una bella partita - conclude il tecnico bianconero - tutti devono avere la voglia di giocarla, perché comunque si gioca davanti a un pubblico meraviglioso come quello romano, contro una squadra che ha fatto una grandissima Champions".



Di Francesco "mani Juve su titolo ma noi vogliamo 3/o posto" - "Affrontiamo una squadra che ha entusiasmo e leggerezza, che ha le mani sullo scudetto. Per noi sarà una partita delicata e importantissima. L'obiettivo primario resta la qualificazione alla prossima Champions, ma per tanti altri motivi è giusto ambire al terzo posto. È questo il desiderio mio e della squadra. Vogliamo fare sei punti in queste due ultime giornate e chiudere il campionato alla grande". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida con la Juventus. "In casa abbiamo subito troppe sconfitte, l'Olimpico deve tornare un fortino. Mi auguro che già da domani la squadra migliorerà il rendimento interno" conclude l'allenatore.



Koulibaly,'vicinissimi a scudetto, spero Sarri resti' - "Ci è mancato pochissimo, è stato difficile fare una stagione così con i tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma siamo sempre rimasti lì, vicino alla Juventus''. così il difensore del Napoli Kalidiu Koulibaly ai microfoni di Sky Sport. ''Sarri? Penso che dobbiamo continuare con lui, poi la scelta sarà del presidente e di Sarri. Ma spero di continuare con lui, è l'allenatore giusto per il Napoli''. ''Ci sono mancate due o tre vittorie, in partite che abbiamo pareggiato pur giocando bene - continua parlando della stagione che sta per concludersi - Se avessimo messo un po' di cattiveria in più avremmo vinto lo scudetto. Ci dispiace che questo non è accaduto". E sul futuro dice. ''L'anno prossimo bisognerà fare ancora qualcosa in più per vincere lo scudetto. Arrivare a questi livelli è difficilissimo, con i punti che abbiamo fatto quest'anno in altre stagioni l'avremmo vinto già da qualche partita. Ma la Juventus è arrivata ancora prima quest'anno. Vogliamo scrivere la storia di questa città, io sono il primo. Speriamo di riuscirci il prossimo".

"Sarri - ha proseguito Koulibaly- ha portato tanta fiducia in noi stessi, un modo di giocare mai visto a Napoli. Alcuni giocatori, come me, erano in difficoltà all'inizio e ora sono arrivati a questo livello. Penso che dobbiamo continuare con lui, è l'allenatore giusto per il Napoli. Tutti gli allenatori che ho avuto sono stati speciali, anche Benitez che mi ha portato qui. Poi Sarri ci ha dato un bel modo di giocare, con la personalità che ha. E' un allenatore diverso dagli altri, vive il calcio e sta sempre a guardare i video delle altre squadre e le nostre partite perchè vuole la perfezione. E' difficile raggiungerla, ma lui fa di tutto. Questo è un bene per la squadra, tutti siamo cresciuti e cresceremo ancora con lui. Mancano due partite, faremo di tutto per vincerle. Sarri vuole il record di punti, anche noi perché vogliamo fare la storia del Napoli. Speriamo di riuscirci, sarebbe una bella prova di maturità anche questa". La valutazione di Koulibaly si aggira intorno ai 100 milioni "non so se li valgo, non saprei rispondere - le parole del senegalese. Ma io voglio sempre crescere ed oggi il mercato è così, ci sono delle cifre enormi. Ma neanche i miei amici che leggono il giornale e vedono che valgo 100 milioni ci credono. Ho lavorato tantissimo per arrivare a questi livelli, lavorerò fino alla fine della mia carriera perché questa è la mia forza". Koulibaly sarà impegnato ai Mondiali di Russia con il suo Senegal: "E' la seconda volta che vediamo il Senegal ai Mondiali, quando ho scelto questa nazionale era il mio secondo obiettivo. Il primo era la Coppa d'Africa, il secondo proprio il Mondiale. Ce l'abbiamo fatta, sono veramente felice e orgoglioso perchè il Senegal lo merita. Mi fa un po' pensare al Napoli: non abbiamo ancora vinto una Coppa d'Africa, ma vogliamo mostrare le nostre potenzialità. Vogliamo fare un gran Mondiale ha concluso - abbiamo tanti calciatori di grande qualità ed è il momento giusto per dimostrarlo".

Le probabili formazioni



Roma-Juventus

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan, 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 3 Pellegrini, 5 Juan Jesus, 13 Capradossi, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 30 Gerson, 8 Perotti, 14 Schick). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Juan Jesus, Strootman. Indisponibili: Karsdorp, Defrel. Juventus (4-3-2-1): 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 8 Marchisio, 14 Matuidi, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. (1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 5 Pjanic, 11 Douglas Costa, 21 Howedes, 22 Asamoah, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi). All.: Allegri. Squalificati: Cuadrado. Diffidati: Mandzukic, Asamoah, Bernardeschi, Higuain. Indisponibili: Chiellini. Arbitro: Tagliavento di Terni.



Sampdoria-Napoli - Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 3 Andersen, 7 Sala, 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 9 Caprari, 91 Zapata. (72 Belec, 92 Tozzo, 13 Ferrari, 19 Regini , 17 Strinic, 28 Capezzi, 11 Alvarez, 41 Verre, 99 Kownacki) All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ferrari, Barreto, Linetty, Caprari, Praet Indisponibili: Murru, Quagliarella, Barreto. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 26 Koulibaly 33 Albiol, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 23 Ghoulam, 21 Chiriches, 62 Tonelli, 42 Diawara, 20 Zielinski, 30 Rog, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Insigne, Mertens. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Gavillucci di Latina.