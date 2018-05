Serie A: Crotone Lazio, Fiorentina Cagliari, Verona Udinese

Le partite della 37/a giornata, domenica alle ore 15 LE DIRETTE



Alle 18 Atalanta-Milan. Infine Roma-Juve e Samp-Napoli alle 20,45



LE PROBABILI FORMAZIONI



Bologna-Chievo. Bologna (4-3-3): 83 Mirante, 15 Mbaye, 6 De Maio, 18 Helander, 33 Keita, 16 Poli, 12 Crisetig, 7 Dzemaili, 9 Verdi, 10 Destro, 24 Palacio. (1 Da Costa, 4 Krafth, 25 Masina, 26 Romagnoli, 35 Torosidis, 2 Nagy, 5 Pulgar, 77 Donsah, 11 Krejcì, 14 Di Francesco, 19 Avenatti, 21 Falletti). All.: Donadoni. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Gonzalez, Dzemaili, Helander, Di Francesco, Pulgar. Indisponibili: Gonzalez, Orsolini Chievo (4-3-3): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 40 Tomovic, 18 Gobbi, 77 Bastien, 4 Rigoni, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 45 Inglese, 17 Giaccherini. (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 5 Gamberini, 97 Depaoli, 2 Jaroszynski, 19 Castro, 10 Gaudino, 31 Pellissier, 9 Stepinski, 11 Leris, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini). All: D'Anna. Squalificati: Bani e Radovanovic. Diffidati: Depaoli. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Pairetto di Nichelino



Crotone-Lazio. Crotone (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella; 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 9 Nalini, 99 Simy, 29 Trotta (3 Festa, 21 Zanellato, 20 Pavlovic, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 13 Izco, 34 Simic, 89 Crociata, 6 Rohden, 32 Tumminello, 19 Diaby, 11 Ricci). All. Zenga. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ricci e Ceccherini. Indisponibili: Budimir, Benali. Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 22 Caceres, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 96 Murgia, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 10 Felipe Anderson; 20 Caicedo. (23 Guerrieri, 25 Vargic, 13 Wallace, 15 Bastos, 11 Crecco, 8 Basta, 4 Patric, 66 Jordao, 5 Lukaku, 88 Di Gennaro, 7 Nani, 30 Neto). All.: Inzaghi. Squalificati: Luiz Felipe. Diffidati: Leiva, Immobile, Bastos. Indisponibili: Luis Alberto, Immobile, Parolo. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Fiorentina-Cagliari. Fiorentina (4-3-2-1): 57 Sportiello, 2 Laurini, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 3 Biraghi, 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout, 25 Chiesa, 8 Saponara, 9 Simeone. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 76 Gaspar, 51 Hristov, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 26 Ranieri, 14 Dabo, 28 Gil Dias, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 77 Thereau). All.: Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Vitor Hugo, Veretout. Indisponibili: Vitor Hugo, Lo Faso. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 16 Faragò, 56 Romagna, 23 Ceppitelli, 22 Lykogiannis, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti, 25 Sau. (1 Rafael, 26 Crosta, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 12 Miangue, 4 Dessena, 27 Deiola, 38 Caligara, 17 Farias, 7 Cossu, 9 Giannetti, 32 Han). All.: Lopez. Squalificati: Cigarini. Diffidati: Farias, Padoin. Indisponibili: Castan, Ceter. Arbitro: Valeri di Roma



Torino-Spal. Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 33 N'Koulou, 13 Burdisso, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi, 10 Ljajic, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (32 Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 3 Molinaro, 4 Bonifazi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 11 Niang, 20 Edera, 21 Berenguer, 23 Barreca). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lyanco, Obi. Spal (3-5-2): 1 Gomis, 4 Cionek, 5 Simic, 27 Felipe, 18 Schiavon, 25 Everton Luiz, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 33 Costa, 7 Antenucci, 43 Paloschi. (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 21 Salamon, 24 Vitale, 9 Bonazzoli, 14 Mattiello, 77 Viviani, 85 Dramè, 88 Grassi, 12 Konatè, 10 Floccari). All.: Semplici. Squalificati: Vicari. Diffidati: Salamon, Costa, Lazzari, Cionek, Everton Luiz. Indisponibili: Borriello, Meret, Vaisanen, Lazzari. Arbitro: Mariani di Aprilia.



Verona-Udinese. Verona (4-3-3): 1 Nicolas, 28 Ferrari, 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares, 2 Romulo, 72 Danzi, 14 Zuculini, 10 Cerci, 30 Matos, 7 Verde. (40 Coppola, 17 Silvestri, 75 Heurtaux, 69 Souprayen, 8 Fossati, 77 Buchel, 25 Baldor, 21 Lee, 29 Tupta, 16 Aarons, 37 Bearzotti, 97 Felicioli, 70 Petkovic). All. Pecchia. Squalificati: nessuno Diffidati: Buchel, Valoti, Petkovic Indisponibili: Zaccagni, Valoti, Calvano, Bianchetti. Udinese (3-5-1-1): 1 Bizzarri; 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 17 Nuytinck; 27 Widmer, 72 Barak, 85 Behrami, 14 Jankto, 53 Ali Adnan; 99 Balic; 15 Lasagna (A disp. 22 Scuffet, 25 Borsellini, 3 Samir, 11 Zampano, 97 Pezzella, 10 De Paul, 13 Ingelsson, 23 Hallfredsson, 18 Perica, 20 Maxi Lopez). All. Tudor Squalificati: Fofana Diffidati: Behrami, Fofana, De Paul, Ali Adnan Indisponibili: Angella Arbitro: Calvarese di Teramo