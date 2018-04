Juventus Napoli 0-0 DIRETTA LIVE e FOTO Chiellini subito out

Juventus Napoli 0-0 DIRETTA LIVE e FOTO

Ammonito per il Napoli Albiol per un fallo al limite delll'area su Higuain

Chiellini non ce la fa, Allegri sceglie Lichtsteiner per sostituire il difensore

Ammoniti per la Juve Benatia e Asamoah

Qualche dubbio per le condizioni di Chiellini

E' cominciata la sfida a Torino

Mandzukic e Alex Sandro in panchina, Dybala e Asamoah nell'undici iniziale. Allegri ha risolto così i dubbi per la formazione nello scontro-scudetto con il Napoli. Fuori dai titolari anche Lichtsteiner, in campo ci sarà Howedes. Nel Napoli tutto confermato con Mertens in campo, Milik in panchina.

Juventus-Napoli 'incandescente' ancora prima del fischio d'inizio. I bianconeri hanno accolto all'Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall'interno qualcuno ha replicato mostrando il dito medio. "E' stato Sarri, è una vergogna", è l'accusa di alcuni tifosi juventini che hanno ripreso la scena con i loro smartphone.

Cancelli aperti all'Allianz Stadium, dove va in scena la sfida. Allo stadio, dove stanno affluendo i primi tifosi, sono attesi i pullman delle due squadre, con il Napoli che ha già lasciato l'albergo che lo ha ospitato nel centro di Torino. A salutare la squadra di Sarri alcune centinaia di tifosi, per i quali per la prima volta dopo tre anni è stato aperto il settore ospiti, ma non per quelli residenti in Campania. Imponente il servizio d'ordine predisposto per la partita, con centinaia di uomini schierati attorno allo Stadium e l'elicottero dei carabinieri che già nel pomeriggio sorvolava l'area.

Juventus Napoli, sale la febbre. Maradona è in Italia

Ultimo allenamento di Juventus e Napoli a poche ore dal match scudetto. I bianconeri hanno svolto la rifinitura nella mattinata all'Allianz Stadium da cui sono ripartiti per il ritiro di Leini, alle porte della città. Il Napoli si è allenato invece, al campo Mercadante, alla periferia nord della città. Fuori dall'impianto c'erano alcune decine di tifosi degli azzurri. Un altro gruppo ha accolto, con applausi e cori di incitamento, la squadra al rientro nell'albergo nel centro cittadino.

In volo sull'Allianz Stadium IL VIDEO

Sarri a Superga, omaggio del tecnico al Grande Torino - Maurizio Sarri rende omaggio al Grande Torino. Alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus, il tecnico del Napoli si è recato a Superga, ieri sera, per un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda il nome di Valentino Mazzola e compagni. Un gesto non nuovo, quello di Sarri, da sempre affascinato dalla storia della squadra spazzata via dall'incidente aereo di 69 anni fa. "Quando si viene a Torino è obbligatorio rendere omaggio a questi eroi", aveva detto lo stesso Sarri lo scorso anno in occasione della partita tra Torino e Napoli.