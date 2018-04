Serie A: Juventus Napoli. Allegri: potrei giocare con 4 attaccanti

Dubbi di formazione per Allegri, che deciderà l'undici anti-Napoli "dopo l'allenamento di oggi e quello di domani". Partendo dal modulo - "può darsi che gli attaccanti siano quattro, anche Cuadrado sta bene" - per poi concentrarsi sulla difesa: "Devo vedere come sta Barzagli; Benatia ha giocato due partite, Howedes potrebbe essere una scelta - ha spiegato il tecnico bianconero -. Comunque a parte De Sciglio e Sturaro sono tutti a disposizione, un bel segno". In attacco "Dybala sta bene, come stanno bene tutti gli altri", ma i dubbi non mancano: "Ho qualche dubbio per i titolari ma anche in vista della partita, è lunga, dura 100 minuti, i cambi domani sono importanti, avere cambi che possono cambiare la partita a livello di attaccanti è molto importante".

Higuain non segna? 'Domani sarà decisivo' - "Ho fatto una battuta a Higuain, gli ho detto che hanno preparato mezza statuetta sua nel caso in cui il Napoli vinca lo scudetto". Sorride Allegri alla vigilia della sfida con il Napoli, crocevia della stagione: "Scherzi a parte, l'unica cosa da fare è 'fare' - ha proseguito il tecnico bianconero -. Higuain non segna da tanto? Non è la prima volta, lui ha questi alti e bassi, ma è in ottima condizione e domani credo che sarà importante e decisivo per la partita".