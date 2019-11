Serie A: Parma Roma

"E' vero che abbiamo perso in Europa League, ma la squadra ha fatto una buona partita, sta giocando bene ed è in fiducia". Paulo Fonseca non vede una Roma in flessione dopo il ko in Germania col Borussia Moenchengladbach. I giallorossi a Parma sono attesi dal settimo impegno in tre settimane, ma per il tecnico non c'è necessità di far ricorso al turnover. "Abbiamo giocato tante partite nell'ultimo periodo, ma non penso che cambierò molto domani. Quando la squadra sta bene non necessita di molti cambi" spiega il portoghese, chiedendo però ai suoi una reazione immediata alla sconfitta coi tedeschi: "Quando si perde la squadra deve sentire che serve cambiare, che bisogna lottare di più nella successiva partita". Fonseca sottolinea che "il Parma è molto forte in contropiede, le azioni individuali di Gervinho sono pericolose, e penso che sarà una partita molto difficile contro una buona squadra". In quanto alle scelte di formazione, il portoghese anticipa la conferma di Mancini a centrocampo ("Diawara non è ancora pronto per giocare novanta minuti") e il pieno recupero di Spinazzola ("è pronto") che dovrebbe portare all'ennesima panchina del capitano Alessandro Florenzi, convocato in Nazionale dal ct Mancini ma ormai retrocesso nelle gerarchie di Fonseca. L'allenatore portoghese lo elogia sempre pubblicamente senza però rilanciarlo da titolare: "Florenzi? Ha sempre la possibilità di giocare perché lavora bene ed è sempre pronto ad aiutare la squadra. È una opzione".