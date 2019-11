Serie A: Cagliari Fiorentina, Maran frena l'entusiasmo

Cagliari-Fiorentina in campo alle 12.30

L'entusiasmo va bene ma noi dobbiamo sempre avere fame, perché tutto quello che abbiamo ottenuto dobbiamo consolidarlo. In allenamento non stiamo indietreggiando di un millimetro". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia della sfida alla Sardegna Arena con la Fiorentina. "Sì, magari ci guardano con più rispetto - ha detto Maran in conferenza stampa - ma buone prestazioni e risultati non arrivano in automatico: sappiamo che sarà sempre più difficile e lavoriamo per crescere".

Test importante per la Fiorentina ospite domani del lanciatissimo Cagliari. "Affronteremo la rivelazione del campionato, complimenti a Maran - ha dichiarato Montella - Sarà una gara bella da giocare in uno stadio entusiasta e su un campo più stretto del nostro e ciò farà sentire dagli spalti ancor più pressione. Sono carico e curioso di capire a che punto sta la nostra crescita. Cosa ruberei in questo momento al Cagliari? Io mi tengo stretti i miei giocatori, certo la squadra sarda ha nel centrocampo il punto di forza, fra i migliori della A".

Probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina. Cagliari (4-3-1-2): 90 Olsen; 24 Faragò, 15 Klavan, 19 Pisacane, 3 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog; 4 Nainggolan; 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (1 Rafael, 20 Aresti, 2 Pinna, 12 Cacciatore, 3 Mattiello, 40 Walukiewicz, 23 Ceppitelli, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 29 Castro, 27 Deiola, 21 Ionita, 9 Cerri, 26 Ragatzu). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ceppitelli. Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 6 Ranieri; 21 Lirola, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 23 Venuti, 17 Ceccherini, 27 Zurkowski, 15 Cristoforo, 24 Benassi, 10 Boateng, 18 Ghezzal, 9 Pedro, 11 Sottil). All.: Montella. Squalificati: Ribery. Indisponibili: Caceres. Diffidati: Castrovilli, Pulgar Arbitro: La Penna di Roma 1. Quote Snai: 2,80; 3,25; 2,55.