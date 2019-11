Serie A, Lazio Lecce, Sampdoria Atalanta

"Guardiamo avanti, con il Lecce è una partita importante. Veniamo dal Celtic che ci ha fatto spendere tante energie, sia fisiche che mentali". Simone Inzaghi cerca di scuotere la Lazio alla vigilia della sfida con il Lecce all'Olimpico, dopo il ko casalingo con gli scozzesi che ha compromesso il cammino dei biancocelesti in Europa League. "Non penso che uscire dal torneo sarebbe un vantaggio - l'opinione del tecnico - L'anno scorso, dopo aver vinto la Coppa Italia, eravamo contenti perché andavamo di diritto in Europa. La cavalcata di due anni fa la ricordo con piacere, mentre qualcuno la ricorda come l'uscita con il Salisburgo. Quest'anno purtroppo sono successi degli imprevisti, sono arrivate delle sconfitte immeritate. Giovedì ci è stato negato un rigore sacrosanto e quando sento che qualcuno critica gli arbitri italiani vorrei che si guardasse in Europa".

Gasperini: 'Problemi di numeri' - "Porto tre Primavera: Traore, Piccoli e Da Riva. Oggi faccio quello che fa finta di piangere perché numericamente qualche difficoltà c'è ma con la Samp siamo pronti a rituffarci nel clima di campionato per tenere alte le nostre ambizioni". Dopo aver fatto faville col City, Gian Piero Gasperini si ritrova il conto degli acciacchi: "A parte la squalifica di Ilicic e la lunga assenza di Zapata, Malinovskyi s'è fermato per un risentimento al gluteo, Freuler ha finito in difficoltà in Champions e Gosens ha una sciatalgia che lo ferma a giorni alterni", annuncia l'allenatore dell'Atalanta. Che stavolta saluta la sosta per le nazionali con favore: "Sia benvenuta, sono state sette partite in tre settimane molto impegnative e logoranti - ragiona -. Duvan lo abbiamo dovuto fermare qualche giorno per rifarlo allenare a parte: non è pronto. Speriamo lo sia per la Juve alla ripresa". La sbornia di coppa è già assorbita, assicura il Gasp: "Dobbiamo rientrare nel clima campionato. La sconfitta col Cagliari ha frenato il nostro slancio. La classifica non ci deve trarre in inganno: la Samp ha giocatori di valore, viene dalla vittoria di Ferrara". Aver fatto risultato contro Guardiola è comunque un motivo di vanto: "Per i giocatori aver fatto una partita di valore è stato importantissimo. Ci siamo levati un peso, anche se in casa avevamo fatto bene anche con lo Shakhtar.

