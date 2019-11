Serie A: Fiorentina Parma, probabili formazioni

Il quadro della 11/ma giornata, i match della domenica

Atalanta-Cagliari ore 12:30

Lecce-Sassuolo ore 15

Verona-Brescia

Genoa-Udinese

Fiorentina-Parma ore 18

Milan-Lazio ore 20:45

Probabili formazioni in campo alle 15

Lecce-Sassuolo.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 16 Meccariello, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 11 Shakov, 23 Tabanelli; 8 Mancosu; 10 Falco, 9 Lapadula. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 29 Rispoli, 30 Babacar, 39 Dell'Orco, 85 Imbula, 95 Bleve). All.: Liverani. Squalificati: Tachtsidis. Diffidati: Majer, Rossettini. Indisponibili: Farias, Majer. Sassuolo (4-3-1-2): 47 Consigli; 22 Toljan, 2 Marlon, 19 Romagna 13 Peluso; 14 Obiang, 4 Magnanelli, 8 Duncan; 23 Traore; 25 Berardi, 9 Caputo. (64 Russo, 17 Muldur, 77 Kyriakopoulos, 33 Tripaldelli, 73 Locatelli, 7 Boga, 10 Djuricic, 11 Defrel, 18 Raspadori). All.: De Zerbi Squalificati: nessuno. Diffidati: Obiang Indisponibili: Chiriches,Bourabia, Mazzitelli, Rogerio, Ferrari, Pegolo. Arbitro: Ros di Pordenone. Quote Snai: 2,75; 3,30; 2,60.

Genoa-Udinese.

Genoa (4-2-3-1): 97 Radu, 18 Ghiglione, 17 Romero, 2 Zapata, 32 Ankersen, 20 Schone, 21 Radovanovic, 11 Kouamé, 28 Agudelo, 8 Lerager, 99 Pinamonti (93 Jandrei, 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 3 Barreca, 15 Jagiello, 91 Saponara, 33 Pajac, 9 Sanabria, 19 Pandev). All.: Thiago Motta. Squalificati: Marchetti, Cassata. Diffidati: Zapata. Indisponibili: Sturaro, Criscito, Favilli.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 3 Samir; 18 Ter Avest, 38 Mandragora, 11 Walace, 6 Fofana, 12 Sema; 10 De Paul, 7 Okaka. (88 Nicolas, 27 Perisan, 2 Sierralta, 87 De Maio 17 Nuytinck, 4 Opoku, 72 Barak, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk, 15 Lasagna, 30 Nestorovski). All.: Gotti Squalificati: Jajalo Diffidati: Becao, Okaka Indisponibili: Stryger Larsen Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Verona-Brescia.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 21 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic, 14 Verre, 32 Pessina, 9 Stepinski (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 8 Henderson, 20 Zaccagni, 66 Tutino, 29 Salcedo, 10 Di Carmine, 27 Dawidowicz, 25 Danzi, 98 Adjapong). All: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gunter: Indisponibili: Badu, Bessa, Crescenzi, Pazzini e Bocchetti.

Brescia (3-5-2)): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 5 Gastaldello, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 8 Zmrhal; 28 Romulo; 45 Balotelli, 18 Aye' (22 Alfonso, 6 Ndoj, 19 Mangraviti, 29 Semprini, 26 Martella 21 Matri, 23 Morosini, 9 Donnarumma). All.: Corini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Magnani, Torregrossa, Tremolada, Dessena, Chancellor. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 2,15; 3,20; 3,65.

Fiorentina-Parma.

Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 29 Dalbert, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 11 Sottil, 28 Vlahovic, 25 Chiesa. (1 Terracciano, 33 Brancolini, 6 Ranieri, 93 Terzic, 27 Zurkowski, 15 Cristoforo, 24 Benassi, 16 Eysseric, 10 Boateng, 18 Ghezzal, 9 Pedro. All.: Montella Squalificati: Pezzella, Ribéry Diffidati: Castrovilli Indisponibili: Caceres, Lirola

Parma (4-3-1-2): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 3 Dermaku, 97 Pezzella; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 10 Hernani; 44 Kulusevksi; 7 Karamoh, 27 Gervinho (34 Colombi, 53 Alastra, 22 Alves, 18 Brugman, 17 Barillà, 23 Camara, 93 Sprocati, 88 Adorante). All.: D'Aversa Squalificati: nessuno Diffidati: Hernani Indisponibili: Cornelius, Laurini, Inglese, Gagliolo, Grassi. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 1,50; 4,25; 6,25.

Milan-Lazio.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 43 Duarte, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 39 Paquetà, 20 Biglia, 79 Kessie; 8 Suso, 17 Leao, 10 Calhanoglu (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 12 Conti, 31 Caldara, 46 Gabbia, 5 Bonaventura, 4 Bennacer, 33 Krunic, 11 Borini, 7 Castillejo, 18 Rebic, 9 Piatek). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu. Indisponibili: Musacchio, Rodriguez. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 15 Bastos; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 17 Immobile, Correa. (23 Guerrieri, 26 Radu, 4 PAtric, 93 Vavro, 5 Lukaku, 77 Marusic, 16 Parolo, 32 Cataldi, 7 Berisha, 22 Jony, 20 Caicedo, 34 Adekanye). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi. Indisponibili: Proto. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 3,00; 3,40; 2,35.