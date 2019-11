Cagliari vince a Bergamo, Maran frena: 'Nessun sogno europeo'

"Andiamo avanti così, senza precluderci nulla": così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, a Sky nel dopopartita di Bergamo, al termine di una partita che per gli isolanoi vale il quarto posto in compagnia proprio dei bergamaschi. "Se questo è l'obiettivo, allora andiamo avanti così. Non abbiamo un sogno europeo, dobbiamo solo pensare a vivere questo momento come stiamo facendo senza precluderci nulla" ha aggiunto Maran - Era difficile fare la gara qui, abbiamo visto come il Manchester City aveva affrontato i nerazzurri. Senza essere presuntuosi dobbiamo guardare a chi è più bravo di noi e interpretare poi con personalità", ha concluso.