Guaio muscolare, Suso salta la Lazio

un problema muscolare nella zona dell'anca a mettere fuorigioco l'attaccante del Milan Suso per la sfida di questa sera contro la Lazio. Come rende noto il club rossonero, lo spagnolo ha un "risentimento all'ileopsoas di sinistra" e quindi non è stato convocato, così come Mateo Musacchio, alle prese con un "problema al muscolo adduttore breve della gamba destra".