Serie A: Lazio Parma, probabili formazioni

Alle 21 Lazio-Parma chiudono la quarta giornata di Serie A

Probabili formazioni. Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savi, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. (23 Guerrieri, 93 Vavro, 24 Proto, 4 Patric, 15 Bastos, 22 Jony, 7 Berisha, 16 Parolo, 29 Lazzari 32 Cataldi, 20 Caicedo, 34 Adenakye). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Parma (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà; 44 Kulusevski, 9 Inglese, 27 Gervinho (34 Colombi, 53 Alastra, 16 Laurini, 97 Pezzella, 3 Dermaku, 21 Scozzarella, 93 Sprocati, 7 Karamoh, 11 Cornelius). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kucka, Grassi. Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 1,30; 5,50; 9,25