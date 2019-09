Serie A: Bologna Roma, Lecce Napoli, probabili formazioni

L'allarme appagamento lo lancia direttamente il presidente. Sul canale twitter, Aurelio De Laurentiis sprona gli azzurri. A Lecce non sono ammesse distrazioni, ma sicuramente non sarà una passeggiata per il Napoli. Dunque ci vuole rabbia agonistica e concentrazione. Come se non bastassero le parole che stamani, prima dell'ultimo allenamento a Castel Volturno, Carlo Ancelotti ha rivolto ai suoi calciatori, il presidente ha voluto rincarare la dose. "Spero che i nostri calciatori - ha scritto sul suo profilo Twitter - non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica".

Il quadro della 4/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Bologna-Roma ore 15

Lecce-Napoli

Sampdoria-Torino

Atalanta-Fiorentina ore 18

Probabili formazioni

Lecce-Napoli. Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rossettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 37 Majer, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 10 Falco; 17 Farias, 9 Lapadula. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Benzar, 8 Mancosu, 11 Shakov, 14 Dumancic, 19 La Mantia, 25 Gallo, 30 Babacar, 85 Imbula). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dell'Orco, Meccariello. Napoli (4-4-2): 1 Meret, 2 Malcuit, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic, 31 Ghoulam, 7 Callejon, 12 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 11 Lozano, 99 Milik. (27 Karnezis, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto, 23 Hysaj, 6 Mario Rui, 44 Manolas, 5 Allan, 20 Zielinski, 70 Gaetano, 34 Younes, 14 Mertens, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Tonelli. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 8,50; 5,25; 1,35

Bologna-Roma. Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 13 Bani, 4 Denswil, 35 Dijks, 16 Poli, 5 Medel, 7 Orsolini, 21 Soriano, 24 Palacio, 22 Destro. (1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz, 11 Krejcì, 15 Mbaye, 25 Corbo, 30 Schouten, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 9 Santander, 10 Sansone, 17 Skov Olsen). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Danilo. Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 23 Mancini, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 37 Spinazzola, 5 Juan Jesus, 6 Smalling, 15 Cetin, 18 Santon, 42 Diawara, 27 Pastore, 99 Kluivert, 48 Antonucci, 19 Kalinic). All.: Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Perotti, Zappacosta, Under. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,75; 3,55; 2,45.

Sampdoria-Torino. Sampdoria (3-4-1-2): 1 Audero, 25 Ferrari, 21 Murillo, 19 Regini, 24 Bereszynski, 4 Vieira, 6 Ekdal, 29 Murru, 11 Ramirez; 10 Rigoni, 27 Quagliarella (22 Seculin, 12 Depaoli, 15 Colley, 5 Chabot, 8 Barreto, 26 Léris, 7 Linetty, 14 Jankto, 23 Gabbiadini,17 Caprari, 9 Bonazzoli ). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Maroni. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 4 Lyanco, 14 Bonifazi, 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 23 Meité, 93 Laxalt, 9 Belotti, 11 Zaza. (25 Rosati, 18 Ujkani, 10 Iago Falque, 20 Edera, 21 Berenguer, 22 Millico, 24 Verdi, 30 Djidji, 33 N'Koulou, 34 Aina, 36 Bremer). All.: Mazzarri. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Parigini, Lukic. Arbitro: Giacomelli di Trieste. Quote Snai: 2,55; 3,35; 2,80.

Atalanta-Fiorentina. Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 10 Gomez; 91 Zapata. (31 Rossi, 57 Sportiello, 2 Toloi, 4 Kjaer, 41 Ibañez, 13 Arana, 21 Castagne, 11 Freuler, 72 Ilicic, 9 Muriel, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 21 Lirola, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 7 Ribery. (1 Terracciano, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 23 Venuti, 15 Cristoforo, 24 Benassi, 27 Zurkowski, 18 Ghezzal, 10 Boateng, 28 Vlahovic, 11 Sottil, 9 Pedro). All.: Montella. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Rasmussen. Arbitro; Orsato di Schio. Quote Snai: 2,05, 3,65; 3,45.