Serie A: Torino Cagliari, formazioni

Il Toro che rincorre l'Europa incrociail Cagliari, in cerca dei punti per una salvezza anticipata, chiedendo a Zaza di riscattarsi e di non far sentire troppo l'assenza dello squalificato Belotti e di Iago Falque, ancora fuori per infortunio. "Simone - è la raccomandazione del tecnico Walter Mazzarri - deve stare tranquillo, non essere apprensivo e non volere spaccare il mondo. Altrimenti diventa autolesionista: invece deve aiutare la squadra a vincere, in attacco deve stare sereno e in fase difensiva sa cosa fare".

Maran, a Torino spingiamo su acceleratore - Cagliari a Torino in casa dei granata per l'ennesimo esame di maturità. "Incontriamo una squadra che ha trovato la sua quadratura, terza nel girone di ritorno dopo Juve e Atalanta, e che ha subito meno gol nel 2019. Inoltre, ha ottenuto nelle ultime 7 gare casalinghe ben 18 punti - ha detto il tecnico Rolando Maran. Dall'altra parte c'è un Cagliari che vuole continuare a spingere sull'acceleratore, consapevole che è un bel test per noi, impegnativo ma stuzzicante, e dovremo metterci tanta personalità". Un Cagliari che, dopo Verona, prova a dare continuità anche ai risultati in trasferta. "Le squadre compiono un percorso - ha aggiunto; siamo incappati in un paio di prestazioni storte, ma ci sono servite per crescere così come le vittorie sono state utili ad esaltarci. Certi meccanismi non sono automatici: di sicuro sin dalle prime fasi del campionato siamo andati a giocarcela con tutti".

Probabili formazioni di Torino-Cagliari. Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 N'Koulou, 24 Moretti, 34 Aina, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 8 Baselli, 21 Berenguer, 11 Zaza. (1 Ichazo, 25 Rosati, 17 Singo, 19 Damascan, 23 Meité, 27 Parigini, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 36 Bremer, 99 Ferigra). All.: Mazzarri. Squalificati: Belotti. Diffidati: Baselli. Indisponibili: Iago Falque, Millico. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 19 Pisacane, 56 Romagna, 3 Pellegrini, 21 Ionita, 8 Cigarini, 20 Padoin, 18 Barella, 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (16 Aresti, 1 Rafael, 15 Klavan, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 6 Bradaric, 24 Faragò, 14 Birsa, 9 Cerri, 77 Thereau). All.: Maran. Squalificati: Ceppitelli. Diffidati: Ionita, Pellegrini, Pisacane. Indisponibili: Cacciatore, Castro, Deiola. Arbitro: Irrati di Pistoia.