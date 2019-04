Serie A: Frosinone Inter, formazioni

La Champions e poi il futuro. Luciano Spalletti dice di non voler far calcoli in vista dei big match contro Roma e Juventus, i sei giocatori diffidati non sono una discriminante nella scelta dei titolari domani contro il Frosinone. C'è da consolidare il terzo posto, sfruttare gli scontri diretti delle concorrenti, perché l'obiettivo resta la Champions League. Poi, si deciderà il suo destino. ''Se abbiamo parlato di futuro con la società? Sì, ci siamo già incontrati - racconta in conferenza - e abbiamo deciso che non dobbiamo avere rimorsi per questo finale. La programmazione andrà in conseguenza di questi ultimi risultati. Dobbiamo fare tutto per il forziere, cioè andare in Champions. E' l'obiettivo, il titolo, il tesoro. Siamo in sintonia per ciò che deve essere fatto da qui alla fine. Il resto viene di conseguenza''. Non sottovalutare l'avversario, neppure se lotta per la salvezza, come il Frosinone dell'ex Pinamonti che comunque è reduce da due vittorie consecutive. ''Non c'è spazio per adagiarsi e non va trascurato nulla'', avverte Spalletti. Il grande dubbio resta la prima punta con Lautaro Martinez recuperato e pronto a scendere in campo al posto di Mauro Icardi, nonostante la diffida. Difficile dire chi inizierà dal 1' ma il rischio squalifica contro la Roma potrebbe far propendere per l'ex capitano. ''Abbiamo a disposizione quasi tutti eccetto Brozovic e può esserci qualche cambio. Vanno analizzate performances e condizioni generali della squadra.

Probabili formazioni di Frosinone-Inter. Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Capuano, Brighenti; Paganini, Chibsah, Valzania, Beghetto, Ciano; Pinamonti, D.Ciofani. (22 Bardi, 32 Krajnc, 15 Ariaudo, 3 Molinaro, 4 Simic, 24 Cassata, 17 Zampano, 2 Ghiglione, 5 Gori, 8 Maiello, 21 Sammarco, 18 Dionisi). Squalificati: nessuno. Diffidati: Capuano, Chisbah, Maiello, Sportiello. Indisponibili: Viviani, Salamon. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 23 Miranda, 18 Asamoah; 8 Vecino, 20 Borja Valero; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 9 Icardi. (27 Padelli, 46 Berni, 21 Cedric, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 37 Skriniar, 5 Gagliardini, 15 Joao Mario, 87 Candreva, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita) All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brozovic, D'Ambrosio, Gagliardini, Lautaro Martinez, Politano, Skriniar. Indisponibili: Brozovic, Vrsaljko. Arbitro: Massa di Imperia